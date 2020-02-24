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В больнице Башкирии скончалась девочка родители которой погибли в аварии в Кармаскалинском районе

Добавлено: 24.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В больнице Башкирии скончалась девочка родители которой погибли в аварии в Кармаскалинском районе

В больнице скончалась 10-летняя девочка, которая пострадала в жесткой аварии в Кармаскалинском районе.

Напомним, что ДТП произошло днем 18 февраля, на автодороге Уфа-Оренбург, неподалеку от деревни Бузовьязы. Грузовик DAF остановился на светофоре, и в этот момент сзади в него влетел автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находились супруги и их дочь. 

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Удар был такой силы, что иномарка буквально залетела под фуру и превратилась в груду металла. Родители малышки погибли на месте, а сама она была госпитализирована. К сожалению, старания врачей не помогли, и она умерла.

Погибшими оказались семья из Кумертау. В тот день они ехали в Уфу, чтобы показать дочь врачу. Дома их осталась ждать еще одна шестилетняя дочка. Малышка постоянно спрашивает у родственников, когда же приедут домой ее родители и сестра.


Источник: www.ufa.kp.ru
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