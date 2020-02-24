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В Бирске пенсионер надругался над 15-летней внучкой с ДЦП

Добавлено: 24.02.20
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске пенсионер надругался над 15-летней внучкой с ДЦП

В Бирске 63-летний пенсионер надругался над 15-летней внучкой с ДЦП. В силу физических особенностей, несовершеннолетняя не смогла отбиться от родного дедушки. Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 23 февраля.

- После того, как мужчина надругался над беспомощной девочкой, он сбежал из дома. Заявление в полицию написала его жена, которая является бабушкой пострадавшей девочки, - рассказал «Регион online» осведомлённый источник в силовых структурах в Бирске.

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Сейчас стражи порядка ищут пожилого извращенца. Если его вину докажут, он может лишиться свободы на несколько лет. О том, потребовалась ли пострадавшей девочке медицинская помощь, ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Уфе в международный розыск объявили педофила. Жертвой парня стала маленькая девочка.

Источник: news-r.ru
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