В Бирске пенсионер надругался над 15-летней внучкой с ДЦП

В Бирске 63-летний пенсионер надругался над 15-летней внучкой с ДЦП. В силу физических особенностей, несовершеннолетняя не смогла отбиться от родного дедушки. Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 23 февраля.







- После того, как мужчина надругался над беспомощной девочкой, он сбежал из дома. Заявление в полицию написала его жена, которая является бабушкой пострадавшей девочки, - рассказал «Регион online» осведомлённый источник в силовых структурах в Бирске.