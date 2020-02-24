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В Куюргазинском районе браконьеры подстрелили двух косуль

Добавлено: 24.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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В Куюргазинском районе браконьеры подстрелили двух косуль

Куюргазинские полицейские задержали двух 53-летних жителей района и их 47-летнего приятеля из Кумертау. Мужчины отправились на охоту на снегоходах и незаконно застрелили двух косуль.

Приятели отправились за дичью в лес неподалеку от села Бахмут. Охотники выследили и застрелили двух косуль, но вывезти добычу не успели. Их спугнули бдительные местные жители, которые вызвали полицию. В итоге преступники бросили туши в лесу и уехали.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, прибывшие на место стражи порядка нашли застреленных животных и вскоре разыскали браконьеров. Мужчины стали фигурантами дела о незаконной охоте. Правоохранители изъяли два снегохода, два ружья, патроны и туши косуль.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ
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