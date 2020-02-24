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Массовая авария в Уфе: на въезде в столицу столкнулись 5 автомобилей

Добавлено: 24.02.20
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Массовая авария в Уфе: на въезде в столицу столкнулись 5 автомобилей

На трассе М-5 под Уфой сегодня днем, 24 февраля, произошла массовая авария. По словам очевидцев, около старого «Демского КМП» столкнулись около шести-семи автомобилей.

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Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, среди участников ДТП – как легковые машины, так и грузовики. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в республике из-за метели и сильного ветра действует штормовое предупреждение.

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Источник: gtrk.tv
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