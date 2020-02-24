Массовая авария в Уфе: на въезде в столицу столкнулись 5 автомобилей
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На трассе М-5 под Уфой сегодня днем, 24 февраля, произошла массовая авария. По словам очевидцев, около старого «Демского КМП» столкнулись около шести-семи автомобилей.
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Напомним, в республике из-за метели и сильного ветра действует штормовое предупреждение.
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Источник:
gtrk.tv
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