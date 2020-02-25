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Подросток из Башкирии погиб на Свердловской трассе

Добавлено: 25.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Подросток из Башкирии погиб на Свердловской трассе

16-летний подросток из Башкирии погиб на трассе в Свердловской области. Он ехал на учебу в Екатеринбург. Об этом сообщает информационный портал E1.RU.

Авария произошла накануне вечером, 24 февраля. «Четырнадцатую» на скользкой трассе вынесло на встречную полосу. После этого автомобиль залетел под фуру, и его отбросило к обочине. В результате аварии погиб студент, еще трое пострадали. 

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— У нас мальчик, племянник, ехал на «четырнадцатой», которая разбилась, — рассказали Е1.RU родственники погибшего парня. — Он в деревне в Башкирии сел в это авто и уехал. Телефон не отвечает, он не доехал. И нигде не могли правду найти, он погиб или не он. Мальчик — студент, он здесь учится. Завтра на занятия ему надо было. Они списались в соцсетях и нашли эту «четырнадцатую». Сначала позвонили из больницы Михайловска, что пассажир в тяжелом состоянии. Мы уже выехали, как перезвонили, что умер, увезли в морг. Сказали приезжать завтра днем за трупом.
Парень сидел на заднем сиденье слева. По информации источника Е1.RU, водитель был не знаком со своим пассажиром. 

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Источник: ufa1.ru
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