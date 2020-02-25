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В Стерлитамаке женщина с детьми набросилась на водителя такси | видео

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 132
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке женщина с детьми набросилась на водителя такси | видео

В Стерлитамаке конфликт между клиенткой такси и водителем сняли на видео. Кадры потасовки опубликовали в соцсетях.

Женщина вызвала автомобиль такси, при этом не указав, что вместе с ней поедут двое маленьких детей. Водитель отказался везти клиентку, так как в машине было лишь одно детское удерживающее устройство.

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После словесной перепалки, поняв, что таксист не собирается выполнять заказ, женщина вновь позвонила в такси и стала вызывать другой автомобиль. При этом она снова намеренно не оповестила диспетчера о том, что с ней два ребенка.
«У меня нету детей!», — говорит в трубку женщина.
«Как так нет детей? С вами же два ребенка!», — возмущается водитель такси, ставший свидетелем телефонного разговора.
После этих слов, женщина набросилась на водителя с кулаками и оскорблениями на глазах у детей, которые от увиденного напугались и стали плакать.
«Мама, давай выйдем, пожалуйста!», — просит разъяренную родительницу один из ребят.
Водитель, не теряя самообладания, вышел из машины и попросил женщину покинуть салон. Однако женщина не спешила покидать автомобиль, продолжая оскорблять таксиста.

В конечном итоге мама с детьми все же вышла из такси, выкрикивая вслед нелестные комментарии и пожелав водителю «попасть в аварию».

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Источник: gtrk.tv
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