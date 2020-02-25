В Нуримановском районе водитель «Лада Гранта» сбил 5-летнего ребенка

В минувший понедельник, 24 февраля, в Нуримановском районе произошло ДТП. В селе Красная горка на Дорожной улице автомобиль сбил ребенка.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Все случилось ближе к вечеру. Пятилетний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте. В итоге ребенок оказался под колесами «Лады Гранты», которой управлял 36-летний уфимец. Мальчик получил травмы и находится в больнице, а сотрудники ГИБДД устанавливают подробности происшествия.Всего за сутки на территории Башкирии зарегистрировано восемь ДТП с девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 48 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.