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В Нуримановском районе водитель «Лада Гранта» сбил 5-летнего ребенка

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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В Нуримановском районе водитель «Лада Гранта» сбил 5-летнего ребенка

В минувший понедельник, 24 февраля, в Нуримановском районе произошло ДТП. В селе Красная горка на Дорожной улице автомобиль сбил ребенка.

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Все случилось ближе к вечеру. Пятилетний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте. В итоге ребенок оказался под колесами «Лады Гранты», которой управлял 36-летний уфимец. Мальчик получил травмы и находится в больнице, а сотрудники ГИБДД устанавливают подробности происшествия.

Всего за сутки на территории Башкирии зарегистрировано восемь ДТП с девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 48 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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