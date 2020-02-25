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В одной из гостиниц Уфы произошел пожар, эвакуировали 80 человек

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В одной из гостиниц Уфы произошел пожар, эвакуировали 80 человек

Сегодня, 25 февраля, утром возник пожар в здании гостиницы по улице Златоустовской в Уфе.

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Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, в подвальном помещении загорелся электрощит на площади 1,5 кв.м. Пожар потушен. Пострадавших нет. Администрация эвакуировала из здания 80 человек, из них 5 детей.

На месте работали силы и средства МЧС России в количестве 8 единиц техники и 24 человека личного состава, а также другие экстренные службы. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
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