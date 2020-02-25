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В Иглинском районе глава одного из сельсоветов покрыл матом местного жителя | видео

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 9
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе глава одного из сельсоветов покрыл матом местного жителя | видео

В Иглинском районе глава Кальтовского сельсовета Владимир Кожанов покрыл матом местного жителя, который пришел к нему на прием. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На записи чиновника спросили про чистку дорог в деревне Черемисы, на что мужчина ответил, что населенный пункт стоит последним в очереди. На просьбу местного жителя показать документы, глава сельсовета начал кричать матом и угрожать тюрьмой.

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«Ты чего хотел? Что пришел полвторого сюда. В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя. А кто ты, б****,  такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?» — возмутился глава сельсовета на видео.
В разговоре с корреспондентом ГорОбзор.ру Владимир Кожанов рассказал свою версию произошедшего. 
«Этот парень дважды судим, ему 22 года. Он в сельсовете берет характеристику для того, чтобы отмечаться по условно-досрочному. Мы написали ему характеристику-объективку, ему не понравилось. Он начал всех преследовать, в том числе и меня. Он просто довел до истерики двух моих подчиненных-девушек, которые мне даже не смогли ничего объяснить из-за своего состояния. Он потом зашел ко мне, и я не выдержал. Себя я не оправдываю, нужно было как-то культурно и вежливо объяснить. Сейчас этим вопросом занимается глава района. Я только от него вышел», – рассказал он.
В администрации Иглинского района сообщили, что началась служебная проверка инцидента.

Источник: gorobzor.ru
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