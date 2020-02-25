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В Стерлитамаке девушка напавшая на таксиста рассказала свою версию произошедшего | видео

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке девушка напавшая на таксиста рассказала свою версию произошедшего | видео

Мать двоих детей из Стерлитамака, ставшая героиней скандального видео с таксистом, рассказала свою версию случившегося.

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что девушка не указала, что с ней поедут дети. Когда она заметила, что водитель снимает ее на камеру, то затеяла с ним драку. Все закончилось тем, что выйдя из авто, пассажирка пожелала таксисту попасть в аварию. В соцсетях видео уже сравнили со скандалом в стиле фитнес-инструктора из Москвы, запомнившимся словами «вези меня, мразь».

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- Я не указала детей, потому что торопилась, потом уже, когда таксист просил заплатить 30 рублей за детей, я сказала – я заплачу, где у вас второе кресло. Он сказал – у меня второго кресла нет, хотите, отменяйте заказ, я вас не повезу. Наверное, стоило выйти, но я знала, что при отмене заказа с моей стороны с меня спишут деньги за поездку, я говорю, отмените заказ сами. А он говорит – у меня упадет рейтинг, – рассказала девушка.
В службу поддержки было не дозвониться, добавила пассажирка, тем временем – мужчина «просто вывел ее». 
- Я увидела, что он снимает, хотела отобрать телефон, чтобы это все завершилось. Я не давала разрешения на съемку, меня и моих детей,- пояснила горожанка.
Девушка заявила, что после публикации видеозаписи в сети, ей начали поступать угрозы и оскорбления. В то время как конфликт с самим таксистом они решили между собой.

- В данной ситуации виноваты оба — и я, и он. Он виноват в том, что он выложил видео в сеть в общий доступ. И я уже потерпевшая тоже оказываюсь, мне начали поступать оскорбления и угрозы. Мы с ним конфликт решили, мы с ним поговорили, извинились друг перед другом, конфликт был завершен еще 22 февраля, а видео начало распространяться только в эти дни. Прекратите травлю. Мы уже извинились друг перед другом, — подытожила участница видео. 



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Источник: gtrk.tv
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