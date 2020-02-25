В Стерлитамаке девушка напавшая на таксиста рассказала свою версию произошедшего | видео
Мать двоих детей из Стерлитамака, ставшая героиней скандального видео с таксистом, рассказала свою версию случившегося.
Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что девушка не указала, что с ней поедут дети. Когда она заметила, что водитель снимает ее на камеру, то затеяла с ним драку. Все закончилось тем, что выйдя из авто, пассажирка пожелала таксисту попасть в аварию. В соцсетях видео уже сравнили со скандалом в стиле фитнес-инструктора из Москвы, запомнившимся словами «вези меня, мразь».
- В данной ситуации виноваты оба — и я, и он. Он виноват в том, что он выложил видео в сеть в общий доступ. И я уже потерпевшая тоже оказываюсь, мне начали поступать оскорбления и угрозы. Мы с ним конфликт решили, мы с ним поговорили, извинились друг перед другом, конфликт был завершен еще 22 февраля, а видео начало распространяться только в эти дни. Прекратите травлю. Мы уже извинились друг перед другом, — подытожила участница видео.