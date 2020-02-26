ДТП в Абзелиловском районе: водитель «Дэу Нексия» переехал пешехода на проезжей части

Накануне около 5:00 в Абзелиловском районе республики произошла авария со смертельным исходом. 38-летний водитель «Дэу Нексия» из Челябинской области, проезжая по автодороге Магнитогорск-Аэропорт, переехал пешехода на проезжей части.



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Фото: ГИБДД по РБ

По словам водителя, погибший лежал прямо на дороге и был одет в темную одежду. Мужчину, к сожалению, не удалось спасти – он умер на месте происшествия. Отмечается, что личность погибшего устанавливается, ему на вид 40 лет.Сотрудники ГИБДД начали расследование аварии, им предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах