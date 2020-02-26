В Татышлинском районе спиленное дерево придавило рабочего

В Татышлинском районе предприниматель попытался скрыть несчастный случай, который произошел на его производстве. Как оказалось, на 45-летнего мужчину упало спиленное дерево, после чего он скончался.







Пострадавшего из Янаульского лесничества вытащили коллеги на самодельных носилках, отправили в районную больницу, а после и медучреждение в Нефтекамске. Однако старания медиков оказались тщетны – мужчины скончался через 10 дней.

«Гострудинспекция обратилась в Прокуратуру РБ для подачи искового заявления в суд с целью установления трудовых отношений между ИП Гильмаутдинов Г.В. и пострадавшим. Это позволит признать несчастный случай связанным с производством», — отметили в управлении.

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Как сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции, в предприятии бизнесмена обнаружены серьезные нарушения, которые стали причиной несчастного случая. В первую очередь, между погибшим и бизнесменом не оформлен трудовой договор. Также сотрудники работали без защиты, не проводилось обучение безопасным методам и не проведены медосмотры. За нарушения требований охраны труда его привлекли к штрафу.