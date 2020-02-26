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В Абзелиловском районе в автомобиле сгорел полицейский ГИБДД по Бурзянскому району

Добавлено: 26.02.20
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе в автомобиле сгорел полицейский ГИБДД по Бурзянскому району

Cегодня, 26 февраля, стало известно, что в Абзелиловском районе Башкирии в своем автомобиле сгорел сотрудник полиции. Мужчине было 36 лет, у него осталось трое детей. Погибший был инспектором ГИБДД по Бурзянскому району. Мужчина находился в должности лейтенанта полиции.

В МВД Башкирии сообщили, что пожар в машине возник из-за перегрева двигателя транспортного средства.

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— Сотрудник находился на выходном. В настоящее время по данному факту руководством МВД по РБ назначена служебная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщили в МВД региона.
По сообщению собственного источника UFA1.RU, пожар произошел в ночь на 24 февраля. Инспектора обнаружили в машине в 05:45 утра. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Gtrk.tv
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