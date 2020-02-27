В Кушнаренковском районе сторож садоводческого товарищества незаконно хранил оружие

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами из отдела МВД России по Кушнаренковскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества был задержан сторож, подозреваемый в незаконном хранении оружия.







При обследовании места проживания подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято двуствольное ружьё со спиленными стволами. Со слов сельчанина, оружие он нашёл на территории садоводческого товарищества и оставил себе.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Экспертиза установила, что изъятое ружье пригодно для стрельбы.По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.