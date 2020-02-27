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В Кушнаренковском районе сторож садоводческого товарищества незаконно хранил оружие

Добавлено: 27.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе сторож садоводческого товарищества незаконно хранил оружие

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами из отдела МВД России по Кушнаренковскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества был задержан сторож, подозреваемый в незаконном хранении оружия.

При обследовании места проживания подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято двуствольное ружьё со спиленными стволами. Со слов сельчанина, оружие он нашёл на территории садоводческого товарищества и оставил себе.

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Экспертиза установила, что изъятое ружье пригодно для стрельбы.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: mvdmedia.ru
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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