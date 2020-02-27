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В Стерлитамаке водитель получил крупный штраф за то, что помог бабушке

Добавлено: 27.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке водитель получил крупный штраф за то, что помог бабушке

В городе Стерлитамаке водитель помог бабушке, которую накрыло снегом с крыши остановки, но для этого ему пришлось нарушить правила дорожного движения.

Факт нарушения сразу же спалили гаишники и выписали ему штраф. Об этом сообщили в городском сообществе «ВКонтакте». Автор прикрепил к своему посту запись с видеорегистратора героя. Инцидент произошел на остановке Льва Толстого.

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– Очередное доказательство того, что помощь людям всегда выходит боком, – негодует опубликовавший видео аноним. – Житель Стерлитамака ехал по дороге и увидел, как снег с крыши остановочного павильона упал прямиком на бабушку, стоявшую на остановке. Водитель испугался за бабушку и свернул, чтобы спасти её, нарушив тем самым ПДД.
...и в этот самый момент к остановке подъезжает экипаж сотрудников госавтоинспекции. Автор отметил, что хотя «факт нарушения налицо», но «в такой ситуации дорога каждая минута и не всегда есть возможность доехать до ближайшего перекрестка». По его словам, неравнодушному водителю пришлось выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

В комментариях пользователи, разумеется, встали на защиту водителей и раскритиковали сотрудников дорожной полиции. Впрочем, нашлись и те, кто обвинил во всем ответственного за злополучный остановочный павильон – ведь снег с него кто-то должен был убирать.

Источник: www.ufa.kp.ru
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