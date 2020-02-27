В Уфе задержали юную девушку, которая расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

В Уфе полицейские задержали юную жительницу Дюртюлинского района, которая случайно нашла банковскую карту и отправилась по магазинам.







Владелицей карточки оказалась 55-летняя женщина, на телефон которой поступило сообщение о блокировке счета в связи с сомнительными операциями. Уфимка проверила счет и поняла, что с карточки списано больше 20 тысяч рублей.



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Фото: пресс-служба УМВД по РБ

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, стражам порядка удалось задержать девушку, которая устроила себе шопинг за чужой счет. Найдя карточку, она обрадовалась возможности порадовать себя обновками и отправилась по магазинам. Но радость была недолгой, потому что теперь девушка является фигуранткой дела о мошенничестве с использованием электронных средств платежа.