В Благовещенске мужчина до смерти избил сожительницу, а затем покончил с собой

В башкирском городе Благовещенске местный житель избил гражданскую супругу до смерти, а затем покончил с собой. Трупы 38-летнего мужчины и 31-летней женщины были обнаружены в собственном доме 24 февраля, сообщает «КП-Уфа».



По данным собеседника, на теле убитой были множественные гематомы – на лице, спине и ногах. С места происшествия сотрудники изъяли постельные принадлежности, два сотовых телефона и предсмертную записку мужчины. Чтобы точно уйти из жизни, мужчина совместил два метода суицида.Известно, что погибшие формально нигде не работали. Год назад в семье произошла настоящая трагедия – супруги потеряли новорожденного ребенка. Малыш скончался от пневмонии.