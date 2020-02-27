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В Благовещенске мужчина до смерти избил сожительницу, а затем покончил с собой

Добавлено: 27.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске мужчина до смерти избил сожительницу, а затем покончил с собой

В башкирском городе Благовещенске местный житель избил гражданскую супругу до смерти, а затем покончил с собой. Трупы 38-летнего мужчины и 31-летней женщины были обнаружены в собственном доме 24 февраля, сообщает «КП-Уфа».

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По данным собеседника, на теле убитой были множественные гематомы – на лице, спине и ногах. С места происшествия сотрудники изъяли постельные принадлежности, два сотовых телефона и предсмертную записку мужчины. Чтобы точно уйти из жизни, мужчина совместил два метода суицида.

Известно, что погибшие формально нигде не работали. Год назад в семье произошла настоящая трагедия – супруги потеряли новорожденного ребенка. Малыш скончался от пневмонии.

Источник: www.ufa.kp.ru
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