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Авария в Буздякском районе: столкнулись ВАЗ-112 и ﻿Mitsubishi Grandis

Добавлено: 28.02.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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Авария в Буздякском районе: столкнулись ВАЗ-112 и ﻿Mitsubishi Grandis

Вечером в Буздякском районе на 1362 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись ВАЗ, за рулем которого был 68-летний житель Краснодарского края и встречный Mitsubishi, под управлением 63-летнего жителя Новосибирской области.

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Водителя автомобиля ВАЗ-2114 госпитализировали с травмами.

Как сообщает ГИБДД, ﻿﻿27 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.

За сутки выявлено свыше 2400 нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД
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