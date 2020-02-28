Авария в Буздякском районе: столкнулись ВАЗ-112 и Mitsubishi Grandis
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Вечером в Буздякском районе на 1362 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись ВАЗ, за рулем которого был 68-летний житель Краснодарского края и встречный Mitsubishi, под управлением 63-летнего жителя Новосибирской области.
Как сообщает ГИБДД, 27 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.
За сутки выявлено свыше 2400 нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД
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