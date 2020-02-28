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В Башкирии из-за бурана закрыли дорогу от Сибая до границы Абзелиловского района

Добавлено: 28.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии из-за бурана закрыли дорогу от Сибая до границы Абзелиловского района

Сегодня, 28 февраля, в Башкирии из-за двухметровых сугробов и сильных порывов ветра закрыли дорогу от Сибая до границы Абзелиловского района республики.
Ограничение действует на участке дороги Аскарово – Альмухаметово – Сибай км 52+200 – км 66+300 в Баймакском районе РБ до 15:30, сообщили в Госкомтрансе РБ. Отмечается, что перерыв движения действует на все виды транспорта.

Напомним, Зауралье завалило метровыми сугробами в среду, 26 февраля. В Баймакском районе из-за снега временно отрезанными от цивилизации были несколько населенных пунктов.
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Источник: gtrk.tv
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