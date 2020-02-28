Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе полицейские обнаружили отпечатки пальцев Артема Мазова

В Уфе полицейские обнаружили отпечатки пальцев Артема Мазова

Добавлено: 28.02.20
Просмотров: 31
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе полицейские обнаружили отпечатки пальцев Артема Мазова

Силовики обнаружили отпечатки пальцев пропавшего в Уфе 26 октября Артема Мазова. Их выявили около клапана для накачивания на надувном матрасе, который прибился к берегу реки неподалеку от санатория «Речные зори».

При этом следы детей Артема, шестилетнего Вячеслава и восьмилетнего Ильи, которые пропали вместе с ним, не нашли. Об этом сообщает издание UFA1.

Жена пропавшего Артема Мазова обратилась за помощью к эзотерикам

Читайте также:

Жена пропавшего Артема Мазова обратилась за помощью к эзотерикам
— Матрас полностью обследовали. Результаты говорят о том, что дети не прикасались к нему ни пальцами, ни щеками. Отпечатки Артема Мазова, кроме места на матрасе, где он его накачивал, больше нигде не нашли. Это все говорит в сторону плюса. Возможно, матрас Артем Мазов выкинул в Уфимку, чтобы инсценировать собственное утопление и детей. Отпечатки уж должны были остаться, если бы они действительно лежали на нем. Руками, щеками прикасались бы в любом случае, — сообщил собеседник издания.
Он также рассказал, что правоохранительные органы поэтому прорабатывали разные версии, как пропавшие могли скрыться.
— Машину он бросил недалеко от того места, где нашли матрас. Как он мог скрыться с детьми? Есть много версий: уехать на другой машине, укрываться в домах поблизости, а потом скрыться. Но все это проработали тщательно, — подытожил источник.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Жена пропавшего Артема Мазова обратилась за помощью к эзотерикам
Происшествия
Жена пропавшего Артема Мазова обратилась за помощью к эзотерикам
Следователи Башкирии рассказали о важности поисков Артема Мазова и его сыновей
Происшествия
Следователи Башкирии рассказали о важности поисков Артема Мазова и его сыновей
Спасатели МЧС свернули поиски пропавшего Артема Мазова и его сыновей
---
Спасатели МЧС свернули поиски пропавшего Артема Мазова и его сыновей
Очевидцы сообщают, что видели Артема Мазова из Уфы в севастопольском океанариуме
Общество
Очевидцы сообщают, что видели Артема Мазова из Уфы в севастопольском океанариуме
Поиски Артема Мазова из Уфы продолжатся в районе понтонной переправы в Бирске
Происшествия
Поиски Артема Мазова из Уфы продолжатся в районе понтонной переправы в Бирске
Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы попросила жителей Башкирии о помощи
Происшествия
Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы попросила жителей Башкирии о помощи
Жена Артема Мазова из Уфы рассказала, как проходят поиски мужчины и двух детей
Происшествия
Жена Артема Мазова из Уфы рассказала, как проходят поиски мужчины и двух детей
Артема Мазова из Уфы не нашли до сих пор: хронология исчезновения отца с двумя сыновьями
Происшествия
Артема Мазова из Уфы не нашли до сих пор: хронология исчезновения отца с двумя сыновьями
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: