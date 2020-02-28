В Уфе полицейские обнаружили отпечатки пальцев Артема Мазова

Силовики обнаружили отпечатки пальцев пропавшего в Уфе 26 октября Артема Мазова. Их выявили около клапана для накачивания на надувном матрасе, который прибился к берегу реки неподалеку от санатория «Речные зори».







При этом следы детей Артема, шестилетнего Вячеслава и восьмилетнего Ильи, которые пропали вместе с ним, не нашли. Об этом сообщает издание UFA1.

— Матрас полностью обследовали. Результаты говорят о том, что дети не прикасались к нему ни пальцами, ни щеками. Отпечатки Артема Мазова, кроме места на матрасе, где он его накачивал, больше нигде не нашли. Это все говорит в сторону плюса. Возможно, матрас Артем Мазов выкинул в Уфимку, чтобы инсценировать собственное утопление и детей. Отпечатки уж должны были остаться, если бы они действительно лежали на нем. Руками, щеками прикасались бы в любом случае, — сообщил собеседник издания.

— Машину он бросил недалеко от того места, где нашли матрас. Как он мог скрыться с детьми? Есть много версий: уехать на другой машине, укрываться в домах поблизости, а потом скрыться. Но все это проработали тщательно, — подытожил источник.

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Он также рассказал, что правоохранительные органы поэтому прорабатывали разные версии, как пропавшие могли скрыться.