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В Салавате сошедший с крыши снег снес балкон

Добавлено: 29.02.20
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате сошедший с крыши снег снес балкон

У двухэтажного дома на улице Пушкина в городе Салавате отвалился балкон. Об этом на своей странице «ВКонакте» сообщила местная жительница Наталья Т. К своему посту она прикрепила фотографии с места происшествия.

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– Вместе со снегом с крыши балкон отвалился. Лишний раз вспомним коммунальщиков... – сетует женщина. – Слова можно не фильтровать. А вдруг там старенькая бабушка живёт. Вот как ей теперь восстанавливать это безобразие?

В комментариях горожане, мягко говоря, были удивлены случившимся. А кое-кто даже нашел плюсы. Один из местных жителей отметил, что «теперь можно курить дома, просто открыв дверь на балконе».

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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