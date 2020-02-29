В Салавате сошедший с крыши снег снес балкон

У двухэтажного дома на улице Пушкина в городе Салавате отвалился балкон. Об этом на своей странице «ВКонакте» сообщила местная жительница Наталья Т. К своему посту она прикрепила фотографии с места происшествия.



Фото: соцсети

– Вместе со снегом с крыши балкон отвалился. Лишний раз вспомним коммунальщиков... – сетует женщина. – Слова можно не фильтровать. А вдруг там старенькая бабушка живёт. Вот как ей теперь восстанавливать это безобразие?В комментариях горожане, мягко говоря, были удивлены случившимся. А кое-кто даже нашел плюсы. Один из местных жителей отметил, что «теперь можно курить дома, просто открыв дверь на балконе».