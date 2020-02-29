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Авария в Салаватском районе: на скользкой дороге «ВАЗ-2110» столкнулся с «КамАЗом»

Добавлено: 29.02.20
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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Авария в Салаватском районе: на скользкой дороге «ВАЗ-2110» столкнулся с «КамАЗом»

Серьезное ДТП с чудом уцелевшими произошло, 27 февраля в Салаватском районе. На автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит, возле деревни Новые Каратавлы «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

По словам пожилого водителя «десятки», из-за сильного гололеда машину занесло в колее. Автомобиль оказался на встречной полосе, где в это время проезжал грузовик. Мужчина уверяет, что ехал с маленькой скоростью.

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После столкновения обе машины отбросило в сугроб. Водитель легкового автомобиля, житель деревни Алькино, чудом не погиб. С травмами различной степени тяжести его увезли в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Источник: gtrk.tv
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