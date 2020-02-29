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Авария в Стерлитамаке: Ford Focus столкнулся с Lada Kalina, пострадала девушка

Добавлено: 29.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамаке: Ford Focus столкнулся с Lada Kalina, пострадала девушка

Вчера, 28 февраля, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Kalina. Подробности автоаварии рассказали в региональной ГИБДД.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Одесской и Волочаевской. За рулем иномарки находился 21 летний парень, а "Калиной" управлял 19-летний юноша. Что послужило причиной аварии, пока что не сообщается.

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В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка "Калины". Она обратилась за медпомощью. Обстоятельства ДТП выясняются.

28 февраля на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.

Серьезное ДТП с чудом уцелевшими произошло, 27 февраля в Салаватском районе. На автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит, возле деревни Новые Каратавлы «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по Башкирии
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