Авария в Стерлитамаке: Ford Focus столкнулся с Lada Kalina, пострадала девушка

Вчера, 28 февраля, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Kalina. Подробности автоаварии рассказали в региональной ГИБДД.
Столкновение произошло на перекрестке улиц Одесской и Волочаевской. За рулем иномарки находился 21 летний парень, а "Калиной" управлял 19-летний юноша. Что послужило причиной аварии, пока что не сообщается.
В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка "Калины". Она обратилась за медпомощью. Обстоятельства ДТП выясняются.
28 февраля на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.
Серьезное ДТП с чудом уцелевшими произошло, 27 февраля в Салаватском районе. На автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит, возле деревни Новые Каратавлы «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».