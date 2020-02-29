Авария в Стерлитамаке: Ford Focus столкнулся с Lada Kalina, пострадала девушка

Вчера, 28 февраля, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Kalina. Подробности автоаварии рассказали в региональной ГИБДД.







Столкновение произошло на перекрестке улиц Одесской и Волочаевской. За рулем иномарки находился 21 летний парень, а "Калиной" управлял 19-летний юноша. Что послужило причиной аварии, пока что не сообщается.

Фото: ГИБДД по Башкирии