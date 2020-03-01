В Стерлитамакском районе хозяин бойцовской собаки добил ножом соседского пса

В деревне Наумовке Стерлитамакского района Башкирии мужчина зарезал соседского пса. Инцидент произошел утром сегодня, 1 марта, происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная во дворе дома, где мужчина разводил породистых собак.
Сельчанин гулял по деревне с бойцовским псом без намордника и поводка. На кадрах с места видно, что когда он проходил мимо дома соседа, его собака ринулась в бой — со двора и прямо через забор. Когда началась свара, заводчик породистых псов вышел на улицу, однако попытки разнять «лучших друзей человека» не увенчались успехом. Но в какой-то момент к дому приблизился хозяин бойцовского пса и сходу всадил нож в шею «врага» — соседской собаки.