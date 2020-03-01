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В Стерлитамакском районе хозяин бойцовской собаки добил ножом соседского пса

Добавлено: 01.03.20
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе хозяин бойцовской собаки добил ножом соседского пса

В деревне Наумовке Стерлитамакского района Башкирии мужчина зарезал соседского пса. Инцидент произошел утром сегодня, 1 марта, происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная во дворе дома, где мужчина разводил породистых собак.

Сельчанин гулял по деревне с бойцовским псом без намордника и поводка. На кадрах с места видно, что когда он проходил мимо дома соседа, его собака ринулась в бой — со двора и прямо через забор. Когда началась свара, заводчик породистых псов вышел на улицу, однако попытки разнять «лучших друзей человека» не увенчались успехом. Но в какой-то момент к дому приблизился хозяин бойцовского пса и сходу всадил нож в шею «врага» — соседской собаки.

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Еще какое-то время животное было в состоянии стоять на ногах и даже ходить, но позже пес все-таки умер.
— В дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении пса. По данному факту проводится проверка, изучаются записи с видеокамер, — сообщили в пресс-службе МВД.
Сейчас полиция оценивает действия мужчины, убившего собаку, — была ли это самооборона или жестокое обращение с животным.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
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