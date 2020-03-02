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Авария в Нуримановском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, пострадали 3 человека

Добавлено: 02.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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Авария в Нуримановском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, пострадали 3 человека

Вчера днем, 1 марта, в Нуримановском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 52-м километре автодороги Уфа - Иглино – Красная горка – Павловка столкнулись попутные ВАЗ-2114 под управлением 22-летнего местного жителя, который решил развернуться, не поглядев по сторонам, и ВАЗ-2110.

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В итоге две пассажирки «четырнадцатой» 35 и 24 лет с различными травмами оказались на больничной койке, также медицинская помощь понадобилась 39-летнему пассажиру «десятки».
- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 3 автомобильные аварии, в которых 5 человек получили травмы, - прокомментировали в республиканской Госавтоинспекции.

Источник: www.ufa.kp.ru
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