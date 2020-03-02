Авария в Нуримановском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, пострадали 3 человека
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Вчера днем, 1 марта, в Нуримановском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 52-м километре автодороги Уфа - Иглино – Красная горка – Павловка столкнулись попутные ВАЗ-2114 под управлением 22-летнего местного жителя, который решил развернуться, не поглядев по сторонам, и ВАЗ-2110.
- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 3 автомобильные аварии, в которых 5 человек получили травмы, - прокомментировали в республиканской Госавтоинспекции.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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