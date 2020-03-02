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В Салаватском районе уволили учительницу назвавшую школьников засранцами и алкашами

Добавлено: 02.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе уволили учительницу назвавшую школьников засранцами и алкашами

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.

Ранее в соцсетях член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал звукозапись, где учитель башкирского языка и литературы школы села Мурсалимкино Салаватского района Зуляйха Саитгалина кричит, употребляя оскорбительные выражения. На записи слышно, как женщина называет девочку алкоголичкой и предлагает всему классу повеситься. Общественник сообщил, что запись сделана учениками.

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"Инцидент в школе произошел в минувшую субботу. После этого случая отдел образования района провел совещание, по результатам учительница была уволена", - сообщили в райадминистрации.

Источник: ria.ru
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