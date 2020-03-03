В Уфе прорвало канализацию на улице Пугачева

В Уфе на улице Пугачева прорвало канализацию. Об этом сообщили автолюбители в соцсетях вчера, 2 марта.







Горожане возмущены, что ситуация ухудшается с каждым часом, а терпкий запах разошелся на всю округу. Очевидцы сняли на видео фекальную поездочку и предупредили о наличии ям, которых теперь и вовсе не разглядеть.

— Ямы видишь? Нет. И я нет, а они есть, — пишут в комментариях уфимцы.

— Теперь точно дорога говно, — коротко, но четко высказался один из комментаторов.



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Фото: instagram.com / bash.dtp.official

Пользователи соцсетей не упустили возможности и пошутить на эту тему, поскольку данный участок дороги является одним из самых проблемных в городе.