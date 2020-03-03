В Уфе прорвало канализацию на улице Пугачева
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В Уфе на улице Пугачева прорвало канализацию. Об этом сообщили автолюбители в соцсетях вчера, 2 марта.
Горожане возмущены, что ситуация ухудшается с каждым часом, а терпкий запах разошелся на всю округу. Очевидцы сняли на видео фекальную поездочку и предупредили о наличии ям, которых теперь и вовсе не разглядеть.
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— Ямы видишь? Нет. И я нет, а они есть, — пишут в комментариях уфимцы.Пользователи соцсетей не упустили возможности и пошутить на эту тему, поскольку данный участок дороги является одним из самых проблемных в городе.
— Теперь точно дорога говно, — коротко, но четко высказался один из комментаторов.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: instagram.com / bash.dtp.official
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