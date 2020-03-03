Авария в Уфе: на улице Тимашевской столкнулись сразу три автомобиля

Накануне днем, 2 марта, на улице Тимашевской в Уфе произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись сразу три автомобиля.





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По данным республиканской Госавтоинспекции, 30-летний водитель за рулем автомобиля Mercury Mariner столкнулся с «ВАЗ-2115». От удара отечественную легковушку отбросило на встречную «Ниву».В результате аварии медицинская помощь понадобилась 33-летнему водителю «Нивы» и его 68-летней пассажирке.Добавим, что всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими, выявлено 2300 нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя.