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Доверчивый житель Учалинского района лишился всех накоплений отправив их мошенникам

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Доверчивый житель Учалинского района лишился всех накоплений отправив их мошенникам

Потерпевший долгое время копил эти деньги на покупку квартиры. Доверчивый учалинец думал, что спасает свои сбережения, отправляя их на счета, которые продиктовала незнакомка из телефонной трубки.

В Отдел МВД России по Учалинскому району поступило заявление от 46-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой неизвестных мошенников. Подобный случай не является единичным, но по сумме ущерба он оказался одним из самых крупных на территории Учалинского района.

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По предварительным данным, на днях 46-летнему учалинцу позвонил неизвестный человек. Он представился сотрудником службы безопасности банка и попросил передать ему номер карты и трехзначный CVC(CVV)-код, расположенный на оборотной стороне, чтобы якобы защитить счет мужчины от посягательств мошенников. Сельчанин, доверившись звонившему, передал всю конфиденциальную информацию и сразу успокоился, посчитав, что теперь с его деньгами будет все в порядке.

Уже на следующий день на телефон мужчины вновь раздался звонок от того же «сотрудника службы безопасности банка», который сообщил, что сберегательный счет мужчины все еще находится под ударом мошенников. Для того чтобы защитить деньги их нужно было обналичить и перевести по указанным счетам. 46-летний учалинец снял со своего сберегательного счета 1 миллион рублей и прошел к ближайшему банкомату. Все это время с ним на связи непрерывно находился "сотрудник банка", который доведя его до терминала, передал телефон своей коллеге - "специалисту по счетам". Женщина сообщила, что имеющуюся у жителя Учалов наличность в сумме 1 миллион рублей нужно будет раскидать по безопасным счетамсуммами, не превышающими 15 тысяч рублей. Мужчина выполнил все указания звонивших. По окончанию "ручного трансфера", который длился около 2 часов, жителю Учалинского района сообщили, что его деньги теперь находятся в полной безопасности.

Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Ущерб составил один миллион тридцать тысяч рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере следователями Отдела МВД России по Учалинскому району возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личностиподозреваемых.

МВД по Республике Башкортостан напоминает, что в последнее время участились случаи обмана граждан лже-сотрудниками банка. Потерпевшим поступает звонок от незнакомца, который представляется сотрудником финансовой организации. Собеседник сообщает, что с вашей карты пытаются снять денежные средства или ваша карта заблокирована. При этом преступники преследуют одну цель - получить личные данные. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не совершайте действия, которыепросит неизвестное лицо по телефону. Прерывайте разговор. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам трехзначный CVC(CVV)-кодна обороте карты, одноразовые смс-пароли для подтверждения интернет-операций исрок окончания действия карты.

Для полной уверенности звоните на горячую линию своего банка, где специалисты вам предоставят квалифицированную консультацию. Также можно обратиться в ближайшее отделение банка, чтобы убедиться, что ваши сбережения в безопасности. Помните, что сотрудникам службы безопасности банков, ни при каких, обстоятельствах не понадобятся коды смс-сообщений для подтверждения каких-либо операций.

Источник: МВД по Башкирии
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