В Илишевском районе работник получил тяжелую травму: на него напал племенной бык

Башкирская гострудинспекция обнаружила факт сокрытия работодателем информации о получении работником травмы на производстве. Расследование ведомства установило, что сельхозкооператив имени Горького в Илишевском районе (СПК) в мае 2019 года не сообщил о тяжелой травме животновода, на которого напал племенной бык весом около шести центнеров.







ЧП произошло на летнем пастбище. 61-летний работник получил травму грудной клетки и брюшной полости. Вызвать скорую помощь он не смог, так как на территории не было связи, и доехал до дома на гужевой повозке. Позже в Верхнеяркеевской ЦРБ установили, что у пострадавшего разорвана селезенка.

Инспекция признала причиной ЧП неудовлетворительную организацию работ: животновод был допущен к работе без обучения правилам охраны труда и проведения периодического медосмотра, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. В отношении СПК было возбуждено административное производство, сообщает ведомство.