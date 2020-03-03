В Стерлитамаке мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой

На днях житель Стерлитамака свел счеты с жизнью после ссоры с супругой. 44-летний мужчина покончил с собой после разговора о разводе, сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник. Пара воспитывала трехлетнюю дочку, которая теперь осталась без отца.



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По словам собеседника издания, супруги довольно часто ссорились между собой. Последняя перепалка переросла в серьезный конфликт, в ходе которого пара решила развестись. В тот злополучный день женщина ушла на время из дома, оставив мужчину одного. Якобы он попросил у нее 400 рублей, но получил отказ. Вернувшись домой, молодая мама нашла его бездыханное тело, пишет ProUfu.ru.