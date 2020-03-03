В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова

В Чекмагуше сгорел автомобиль общественника Руслана Нуртдинова. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.







«Это даже не экстремизм. Это терроризм. Ты перешел все границы», – написал Нуртдинов, отметив в своих публикациях главу администрации Чекмагушевского района Реканса Ямалеева.

«Сегодня ночью в 04:51 по системе 112 поступило сообщение, что в Чекмагушевском районе по улице Аграрная, 14 горит автомобиль. О причине пожара говорить еще рано. На данный момент этим делом занимается дознаватель Дюртюлинского МОНД и ПР по Чекмагушевскому району, и только после сделанного заключения можно будет с ясностью установить причину возгорания. Мы будем контролировать данную ситуацию и приложим все усилия для того, чтобы правоохранительные органы дали объективную оценку ситуации и привлекли виновных к ответственности», – сообщили в пресс-службе администрации района.

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Фото: соцсети Руслана Нуртдинова

Как сообщалось в анонимных телеграм-каналах, Руслан Нуртдинов критиковал главу района и сообщал о нецелевом использовании бюджетных средств. Недавно общественника смутил контракт более чем на 2 млн рублей для замены пластиковых окон в здании администрации Чекмагушевского района.