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В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова

Добавлено: 03.03.20
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
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В Чекмагушевском районе подожгли автомобиль общественника Руслана Нуртдинова

В Чекмагуше сгорел автомобиль общественника Руслана Нуртдинова. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Это даже не экстремизм. Это терроризм. Ты перешел все границы», – написал Нуртдинов, отметив в своих публикациях главу администрации Чекмагушевского района Реканса Ямалеева.

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Как сообщалось в анонимных телеграм-каналах, Руслан Нуртдинов критиковал главу района и сообщал о нецелевом использовании бюджетных средств. Недавно общественника смутил контракт более чем на 2 млн рублей для замены пластиковых окон в здании администрации Чекмагушевского района.
«Сегодня ночью в 04:51 по системе 112 поступило сообщение, что в Чекмагушевском районе по улице Аграрная, 14 горит автомобиль. О причине пожара говорить еще рано. На данный момент этим делом занимается дознаватель Дюртюлинского МОНД и ПР по Чекмагушевскому району, и только после сделанного заключения можно будет с ясностью установить причину возгорания. Мы будем контролировать данную ситуацию и приложим все усилия для того, чтобы правоохранительные органы дали объективную оценку ситуации и привлекли виновных к ответственности», – сообщили в пресс-службе администрации района.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Руслана Нуртдинова
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