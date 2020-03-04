В Стерлитамаке дорожного рабочего затянуло в снегоуборочную машину

Тяжёлую травму при уборке дороги от снега получил 36-летний работник ООО «Управление по ремонту и благоустройству» г. Стерлитамака. По информации начавшей проверку Гострудинспекции, инцидент произошел 26 февраля.





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Сотрудник коммунального предприятия очищал от снега проезжую часть моста через реку Стерля по улице Худайбердина. В какой-то момент левую ногу дорожного рабочего затянуло в снегоуборочный агрегат. Мужчину в тяжёлом состоянии увезли в городскую больницу.