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В Кушнаренковском районе мужчина из-за 600 рублей жестоко избил пожилую женщину

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе мужчина из-за 600 рублей жестоко избил пожилую женщину

31-летний житель Башкирии до полусмерти избил 86-летнюю бабушку, у которой украл 600 рублей.

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О жутком случае рассказал источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией. Известно, что мужчина набросился на пенсионерку прямо во дворе ее частного дома в одном из сел в Кушнаренковском районе республики. Он схватил бабушку за шею и начал бить по голове, а после этого бросил на землю. Все эти зверства мужчина совершил из-за 600 рублей, которые похитил из дома пострадавшей. Несчастная женщина получила серьезные для ее возраста травмы – перелом берцовой кости и сотрясение головного мозга.

Сейчас полицейские разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку.

Источник: www.ufa.kp.ru
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