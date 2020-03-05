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Авария в Салавате: пассажирский автобус врезался в «Рено Логан»

Добавлено: 05.03.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Авария в Салавате: пассажирский автобус врезался в «Рено Логан»

В Салавате произошло жесткое ДТП, в котором чудом никто не погиб. 5 марта пассажирский автобус, перевозящий работников местного предприятия, врезался в иномарку «Рено Логан» под управлением 40-летней водителя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. 

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Удар получился настолько сильным, что смяло заднюю часть автомобиля, где находился 6-летний ребенок. К счастью, с юным пассажиром все в порядке, его осматривают врачи. Начато разбирательство.
«В Салавате зарегистрировано столкновение иномарки под управлением 40-летней местной жительницы и автобуса ПАЗ, перевозившего порядка 40 пассажиров на работу в одно из промышленных предприятий города. В настоящий момент шестилетнего мальчика, находившегося в салоне легкового автомобиля, осматривают медики. Среди пассажиров автобуса пострадавших не имеется. На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется», – рассказали в госавтоинспекции.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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