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Жители Башкирии устроили стрельбу в Нижнекамске

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Жители Башкирии устроили стрельбу в Нижнекамске

Двое жителей Башкирии устроили стрельбу в соседнем регионе. Произошло это 1 марта около пяти часов вечера в Нижнекамске. 23-летний и 37-летний мужчины сначала крепко выпили, а потом стали палить в потолок на четвертом этаже одного из торговых центров города.

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Персонал комплекса нажал тревожную кнопку и на место явилась мобильная группа быстрого реагирования. К их прибытию хулиганов уже скрутили охранники.
«У 37-летнего задержанного полицейские изъяли пневматический пистолет, а у второго - газовый баллончик для данного оружия», - говорится в сообщении МВД по Татарстану.
С нарушителей спокойствия взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: www.ufa.kp.ru
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