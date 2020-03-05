Жители Башкирии устроили стрельбу в Нижнекамске
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Двое жителей Башкирии устроили стрельбу в соседнем регионе. Произошло это 1 марта около пяти часов вечера в Нижнекамске. 23-летний и 37-летний мужчины сначала крепко выпили, а потом стали палить в потолок на четвертом этаже одного из торговых центров города.
«У 37-летнего задержанного полицейские изъяли пневматический пистолет, а у второго - газовый баллончик для данного оружия», - говорится в сообщении МВД по Татарстану.С нарушителей спокойствия взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Источник:
www.ufa.kp.ru
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