Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Нефтекамске задержали банду уголовников организовавших подпольное производство алкоголя

В Нефтекамске задержали банду уголовников организовавших подпольное производство алкоголя

Добавлено: 05.03.20
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
Комментарии (0)
В Нефтекамске задержали банду уголовников организовавших подпольное производство алкоголя

Правоохранители Нефтекамска задержали преступную группировку, которая вела незаконную деятельность. Главарем банды оказался 49-летний местный житель. Стоит отметить, что ранее он не раз привлекался за угрозу убийством и причинение вреда здоровью.

Ему в «процветающем бизнесе» помогала супружеская пара, состоящая из 33-летней женщины и 38-мужчины. Последний также не единожды привлекался к уголовный ответственности. Кроме того, с ними работал 38-летний житель Краснокамского района.

В Нефтекамске начали обустраивать набережную озера Светлое

Читайте также:

В Нефтекамске начали обустраивать набережную озера Светлое
В ходе следствия стало известно, что группировка организовала несколько цехов, где производила и разливала подпольный нелегальный алкоголь. Правоохранители изъяли у горе-предпринимателей более 3 тысяч литров спирта стоимостью более 2,5 миллионов рублей, конечно же, оборудование и ингредиенты. Помимо прочего у нарушителей нашли 8,5 пачек табачной продукции без необходимой маркировки. Правоохранители предполагают, что подпольный товар могли приобрести жители Нефтекамска, Калтасинского, Янаульского и других районов.
— В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение ряда экспертиз. Следственным подразделением Отдела МВД России по городу Нефтекамску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда один из участников группы находится под стражей, трое – под подпиской о невыезде, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МВД по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Ишимбае застолье закончилось убийством
Общество
В Ишимбае застолье закончилось убийством
В Нефтекамске застолье закончилось убийством: мужчина попытался спрятать тело в ванной
Происшествия
В Нефтекамске застолье закончилось убийством: мужчина попытался спрятать тело в ванной
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
Происшествия
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине
Происшествия
В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине
В Зилаирском районе директором школы работал человек с судимостью
Происшествия
В Зилаирском районе директором школы работал человек с судимостью
В Белебеевском районе незаконно производили этиловый спирт
Происшествия
В Белебеевском районе незаконно производили этиловый спирт
В Хайбуллинском районе застолье двух молодоженов закончилось убийством
Происшествия
В Хайбуллинском районе застолье двух молодоженов закончилось убийством
В Агидели мужчина нелегально занимался сбором металлолома
Человек и закон
В Агидели мужчина нелегально занимался сбором металлолома
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: