В Нефтекамске задержали банду уголовников организовавших подпольное производство алкоголя

Правоохранители Нефтекамска задержали преступную группировку, которая вела незаконную деятельность. Главарем банды оказался 49-летний местный житель. Стоит отметить, что ранее он не раз привлекался за угрозу убийством и причинение вреда здоровью.







Ему в «процветающем бизнесе» помогала супружеская пара, состоящая из 33-летней женщины и 38-мужчины. Последний также не единожды привлекался к уголовный ответственности. Кроме того, с ними работал 38-летний житель Краснокамского района.

— В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение ряда экспертиз. Следственным подразделением Отдела МВД России по городу Нефтекамску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда один из участников группы находится под стражей, трое – под подпиской о невыезде, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: пресс-служба МВД по РБ

В ходе следствия стало известно, что группировка организовала несколько цехов, где производила и разливала подпольный нелегальный алкоголь. Правоохранители изъяли у горе-предпринимателей более 3 тысяч литров спирта стоимостью более 2,5 миллионов рублей, конечно же, оборудование и ингредиенты. Помимо прочего у нарушителей нашли 8,5 пачек табачной продукции без необходимой маркировки. Правоохранители предполагают, что подпольный товар могли приобрести жители Нефтекамска, Калтасинского, Янаульского и других районов.