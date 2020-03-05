В Иглинском районе начальник ГИБДД попался на крупной взятке

Следственный комитет проинформировал, что в Иглинском районе 41-летнего начальника ГИБДД подозревают в получении взятки в значительном размере (ч. 1 ст. 290 УК РФ).







Следователи считают, что подозреваемый в период с августа по сентябрь 2019 года получал незаконное денежное вознаграждение дважды. Всего ему передали 22 тысячи рублей от предпринимателя, который хранит транспортные средства на специализированной стоянке. В обмен на деньги начальник ГИБДД обещал не препятствовать в помещении автомобилей на стоянку.



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