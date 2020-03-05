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В Иглинском районе начальник ГИБДД попался на крупной взятке

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе начальник ГИБДД попался на крупной взятке

Следственный комитет проинформировал, что в Иглинском районе 41-летнего начальника ГИБДД подозревают в получении взятки в значительном размере (ч. 1 ст. 290 УК РФ).

Следователи считают, что подозреваемый в период с августа по сентябрь 2019 года получал незаконное денежное вознаграждение дважды. Всего ему передали 22 тысячи рублей от предпринимателя, который хранит транспортные средства на специализированной стоянке. В обмен на деньги начальник ГИБДД обещал не препятствовать в помещении автомобилей на стоянку. 

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Факт получения взятки выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии.  В настоящее время устанавливаются все обстоятельства передачи взятки. 

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе утвердили обвинительное заключение в отношении 55-летнего бывшего главы муниципального района и 33-летнего бывшего главного архитектора района.

В декабре в этом же районе во время погони местный водитель протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части. Происходящее попало на камеру. 
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Источник: gorobzor.ru
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