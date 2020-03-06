Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин
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В четверг, 5 марта, на 1 километре трассы М-5 «Урал» в Иглинском районе республики произошло серьезное ДТП. 32-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2115», следуя в сторону села Балтика, сбил двух мужчин – 39-ти и 28-ми лет.
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Как рассказали в ГИБДД республики, в результате аварии пешеходы с тяжелыми травмами госпитализированы.
По факту аварии начато разбирательство.
Источник:
gtrk.tv
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