В Балтачевском районе в собственном доме сгорел мужчина

Страшный пожар произошел накануне вечером в 23:10 в деревне Нижнеянактаево Балтачевского района республики.



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Фото: МЧС по Башкирии

Когда на место происшествия прибыли спасатели МЧС, а также добровольные пожарные отряды Нижнекарышевского, Верхнеянактаевского и Кунтугушевского сельсоветов, то было понятно, что горит бревенчатый дом размером 5 на 5 метров. Локализовать возгорание получилось на площади 25 квадратных метров в 23:40, открытое горение ликвидировали в 23:55.Когда огонь был потушен, на месте происшествия обнаружили тело 58-летнего мужчины. В настоящий момент причина его смерти и возникновения пожара неизвестна. На месте работают дознаватели МЧС.