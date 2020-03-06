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В Балтачевском районе в собственном доме сгорел мужчина

Добавлено: 06.03.20
Просмотров: 52
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Балтачевский район
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В Балтачевском районе в собственном доме сгорел мужчина

Страшный пожар произошел накануне вечером в 23:10 в деревне Нижнеянактаево Балтачевского района республики. 
 

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Когда на место происшествия прибыли спасатели МЧС, а также добровольные пожарные отряды Нижнекарышевского, Верхнеянактаевского и Кунтугушевского сельсоветов, то было понятно, что горит бревенчатый дом размером 5 на 5 метров. Локализовать возгорание получилось на площади 25 квадратных метров в 23:40, открытое горение ликвидировали в 23:55. 

Когда огонь был потушен, на месте происшествия обнаружили тело 58-летнего мужчины. В настоящий момент причина его смерти и возникновения пожара неизвестна. На месте работают дознаватели МЧС. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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