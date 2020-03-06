Авария в Уфе: водитель Hyundai Getz наехал на сугроб и перевернулся
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Сегодня днем, 6 марта, напротив дома №130 по проспекту Октября в Уфе произошло серьезное ДТП. 37-летний водитель автомобиля Hyundai Getz не справился с управлением, наехал на сугроб, и допустил опрокидывание автомобиля.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Уфы, предварительной причиной аварии стало лопнувшее во время движения колесо.
Водителю повезло – в аварии он не пострадал, пассажиров с ним не было.
Источник:
gtrk.tv
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