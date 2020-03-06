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Уфимец избил до смерти своего собутыльника и через две недели спрятал тело в канализации

Добавлено: 06.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Уфимец избил до смерти своего собутыльника и через две недели спрятал тело в канализации

В Уфе задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как сообщили сегодня, 6 марта, в пресс-службе регионального управления СКР, в ночь на среду на этой неделе в канализационном коллекторе на улице Братьев Кадомцевых обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

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— Оперативникам удалось по горячим следам установить личность и задержать 36-летнего подозреваемого. Оказалось, что еще 21 февраля к нему в гости зашли знакомые, мужчина и женщина. По какой-то причине мужчины поссорились, хозяин квартиры нанес гостю множественные телесные повреждения, от которых тот скончался. Женщина вскоре ушла, а подозреваемый продержал тело потерпевшего у себя дома почти две недели. А после вместе со своим знакомым вынес тело на улицу и спрятал в ближайшем канализационном коллекторе, — рассказал сотрудник управления СКР по Башкирии предварительную версию следствия.
Подозреваемому уже предъявили обвинение, он сейчас находится под стражей. А следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Источник: ufa1.ru
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