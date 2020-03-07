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В магазине города Уфы мужчина заступаясь за девушек ранил ножом обидчика

Добавлено: 07.03.20
Просмотров: 10
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В магазине города Уфы мужчина заступаясь за девушек ранил ножом обидчика

В уфимскую больницу госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями, которые он получил в результате конфликта в магазине.

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Как пишет МВД РБ, пострадавший мужчина повздорил с двумя покупательницами. Девушки вышли на улицу, и одна из них увидела своего знакомого. Она попросила друга «разобраться» с мужчиной.

31-летний уфимец, который ранее был судим, зашел в магазин стал конфликтовать с потерпевшим. Ссора перешла в драку, во время которой мужчина ударил пострадавшего ножом в спину.

Полицейские задержали подозреваемого, который во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Источник: news102.ru
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