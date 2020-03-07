В магазине города Уфы мужчина заступаясь за девушек ранил ножом обидчика
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В уфимскую больницу госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями, которые он получил в результате конфликта в магазине.
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31-летний уфимец, который ранее был судим, зашел в магазин стал конфликтовать с потерпевшим. Ссора перешла в драку, во время которой мужчина ударил пострадавшего ножом в спину.
Полицейские задержали подозреваемого, который во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Источник:
news102.ru
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