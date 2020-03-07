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Следователи проверили автомобиль пропавшего Артема Мазова на наличие крови

Добавлено: 07.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Следователи проверили автомобиль пропавшего Артема Мазова на наличие крови

Эксперты проверили машину пропавшего в Уфе Артема Мазова на следы крови. Об этом изданию UFA1 сообщил собеседник сегодня, 7 марта.

— Эту машину проверили досконально, вдоль и поперек. Искали в первую очередь кровь детей, поскольку отрабатывали разные версии, и одна из них заключалась в том, что он мог убить их в машине. Но следов не нашли, — рассказал собеседник.

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В полицию 26 октября обратилась жена пропавшего Артема Мазова. Эльмира Мазова сообщила, что исчез ее супруг и двое общих детей, шестилетний Вячеслав и восьмилетний Илья. Также она поведала, что перед их пропажей она поругалась с мужем из-за будущего развода, на который она планировала подать.

Автомобиль сотрудники правоохранительных органов нашли 28 октября за поселком Максимовка, неподалеку от санатория «Речные зори». Самого хозяина машины, как и его детей, поблизости не было.

До сих пор их местоположение неизвестно.

Источник: ufa1.ru
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