Следователи проверили автомобиль пропавшего Артема Мазова на наличие крови

Эксперты проверили машину пропавшего в Уфе Артема Мазова на следы крови. Об этом изданию UFA1 сообщил собеседник сегодня, 7 марта.







— Эту машину проверили досконально, вдоль и поперек. Искали в первую очередь кровь детей, поскольку отрабатывали разные версии, и одна из них заключалась в том, что он мог убить их в машине. Но следов не нашли, — рассказал собеседник.

В полицию 26 октября обратилась жена пропавшего Артема Мазова. Эльмира Мазова сообщила, что исчез ее супруг и двое общих детей, шестилетний Вячеслав и восьмилетний Илья. Также она поведала, что перед их пропажей она поругалась с мужем из-за будущего развода, на который она планировала подать.Автомобиль сотрудники правоохранительных органов нашли 28 октября за поселком Максимовка, неподалеку от санатория «Речные зори». Самого хозяина машины, как и его детей, поблизости не было.До сих пор их местоположение неизвестно.