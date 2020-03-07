ДТП в Баймакском районе: водитель из Сибая на «Ладе Приора» насмерть сбил пешехода

Ночью в Баймакском районе на 140 километре автодороги Магнитогорск-Ира 34-летний житель Сибая за рулем «Лады Приора» наехал на 35-летнего мужчину. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.





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Фото: УГИБДД МВД по РБ

Предположительно, мужчина шел посередине проезжей части во встречном направлении в условиях ограниченной видимости. В результате пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.Известно, что ДТП произошло на неосвещенном участке дороги во время тумана. Начато разбирательство.