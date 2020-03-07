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ДТП в Баймакском районе: водитель из Сибая на «Ладе Приора» насмерть сбил пешехода

Добавлено: 07.03.20
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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ДТП в Баймакском районе: водитель из Сибая на «Ладе Приора» насмерть сбил пешехода

Ночью в Баймакском районе на 140 километре автодороги Магнитогорск-Ира 34-летний житель Сибая за рулем «Лады Приора» наехал на 35-летнего мужчину. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.

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Предположительно, мужчина шел посередине проезжей части во встречном направлении в условиях ограниченной видимости. В результате пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Известно, что ДТП произошло на неосвещенном участке дороги во время тумана. Начато разбирательство.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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