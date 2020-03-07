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В Уфе мужчина одним ударом в голову расправился с любовником своей девушки

Добавлено: 07.03.20
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина одним ударом в голову расправился с любовником своей девушки

Уфимец одним ударом в голову убил любовника своей девушки, с которым она общалась в соцсетях.

Началась история с того, что в апреле 2019 года молодой уфимец обнаружил, что его девушке написывает некий незнакомец. Парня эта история возмутила, и он договорился о встрече с соперником. «Разборки» ребята решили устроить на парковке торгового центра в южной части города, сообщает издание КП-Уфа.

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Приехав на место, парень схватил горе-любовника своей подруги за грудки, прислонил к своему автомобилю и начал кричать. Когда противник попытался вырваться, убийца один раз ударил его головой в лоб. Тот упал и начал биться в конвульсиях. Вместо того, чтобы помочь парню, нападавший вместе с другом покинул место происшествия.

Избитому парню удалось встать на ноги, и он пошел домой. Там парень почувствовал себя хуже и несколько дней не выходил на улицу. Когда сосед погибшего зашел в его комнату, то он обнаружил парня мертвым. Несчастный лежал на груди, лицом в собственной рвоте.

Сыщики установили, что парень погиб из-за сильного ушиба головы и кровоизлияния в мозг. Убийца во всем признался и помогал следствию. В итоге он получил шесть лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить моральную компенсацию в размере 900 тысяч рублей.

Источник: www.ufa.kp.ru
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