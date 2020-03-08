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В Чекмагушевском районе полиция подтвердила умышленный поджог автомобиля общественника

Добавлено: 08.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
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В Чекмагушевском районе полиция подтвердила умышленный поджог автомобиля общественника

В Чекмагуше сотрудники полиции подтвердили, что возгорание автомобиля общественника Руслана Нуртдинова является поджогом. Об этом рассказал начальник отдела МВД по Чекмагушевскому району Нияз Казаев в новостях района.

«Совместно с экспертом пожаротехнической экспертизы установлено, что действительно совершен поджог автотранспортного средства. Согласно заключению экспертизы, было возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности, совершившей поджог», – рассказал Казаев.

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Позже на своей странице в социальных сетях Руслан Нуртдинов сообщил, что из-за нашумевших событий в район выезжают представители Совета по правам человека при главе Башкирии.

Напомним сообщалось, что в Башкирии сгорел автомобиль выступающего против районной администрации общественника.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Руслана Нуртдинова
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