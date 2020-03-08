В Чекмагушевском районе полиция подтвердила умышленный поджог автомобиля общественника

В Чекмагуше сотрудники полиции подтвердили, что возгорание автомобиля общественника Руслана Нуртдинова является поджогом. Об этом рассказал начальник отдела МВД по Чекмагушевскому району Нияз Казаев в новостях района.







«Совместно с экспертом пожаротехнической экспертизы установлено, что действительно совершен поджог автотранспортного средства. Согласно заключению экспертизы, было возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности, совершившей поджог», – рассказал Казаев.



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Фото: соцсети Руслана Нуртдинова