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Молодой житель Уфы ограбил цветочный магазин

Добавлено: 08.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Молодой житель Уфы ограбил цветочный магазин

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что парень хотел поздравить с 8 марта знакомых девушек. Однако молодой человек попытался добыть подарки незаконным методом.

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В правоохранительные органы города поступила информация о грабеже в одном из цветочных магазинов по улице Цюрупа. Сотрудника магазина сообщили, что молодой парень зашёл купить цветы, осмотрел товар, а после схватил двух плюшевых медведей. Воришка поспешил покинуть магазин, но далеко убежать не успел.

Сотрудники полиции быстро вышли на след преступника. Им оказался 18-летний учащийся местного колледжа. Парень хотел поздравить знакомых девушек с праздником, однако подарки с криминальной историей изъяли, а по факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Источник: bash.news
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