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Подростка из Туймазов нашли мертвым в Казахстане

Добавлено: 09.03.20
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Подростка из Туймазов нашли мертвым в Казахстане

16-летнего уроженца башкирского города Туймазы нашли мертвым в соседней стране. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает издание «Регион Online» со ссылкой на собственный источник. Подростка обнаружили повешенным на школьном стадионе в городе Алма-Ате.

В ночь на 6 марта парень пошел выгуливать собаку, но дома не появился. Тогда родители стали бить тревогу.

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— Около 4 часов утра 16-летнего парня нашел повешенным охранник местной средней школы, — сообщил информированный источник.
Погибла и собака, которую выгуливал подросток. Ее нашли недалеко от стадиона с перебитыми лапами и другими травмами на следующий день после пропажи. Близкие парня уверены, что подросток погиб не своей смертью. Сейчас родственники подростка собирают деньги на кремацию и транспортировку из Казахстана в Россию.

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Источник: ufa1.ru
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