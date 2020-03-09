Подростка из Туймазов нашли мертвым в Казахстане

16-летнего уроженца башкирского города Туймазы нашли мертвым в соседней стране. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает издание «Регион Online» со ссылкой на собственный источник. Подростка обнаружили повешенным на школьном стадионе в городе Алма-Ате.







В ночь на 6 марта парень пошел выгуливать собаку, но дома не появился. Тогда родители стали бить тревогу.

— Около 4 часов утра 16-летнего парня нашел повешенным охранник местной средней школы, — сообщил информированный источник.



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Погибла и собака, которую выгуливал подросток. Ее нашли недалеко от стадиона с перебитыми лапами и другими травмами на следующий день после пропажи. Близкие парня уверены, что подросток погиб не своей смертью. Сейчас родственники подростка собирают деньги на кремацию и транспортировку из Казахстана в Россию.