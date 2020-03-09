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В Белорецке и Чишминском районе произошли пожары, в которых погибли люди

Добавлено: 09.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Белорецке и Чишминском районе произошли пожары, в которых погибли люди

В Башкирии в ночь с 8 на 9 марта сгорели двое мужчин и женщина. Сначала пожар унес жизнь 78-летней пенсионерки. Сообщение о том, что улице Кольцевой в городе Белорецк загорелся жилой дом, поступило в 23:10.

На место сразу же выехали пожарные, спасатели, полиция и медики. Оказалось, что на месте горит шлакоблочый дом размером 6х8 метров и надворные постройки размером 5х4 метров. Пожар смогли локализовать лишь спустя 43 минуты после поступления вызова.

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— К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек, — сообщили в МЧС Башкирии.
Позже бревенчатый дом вспыхнул в населенном пункте Заводянка Чишминского района республики. Информация о возгорании поступила уже в 02:55. Когда пожарные приехали на место, то обнаружили, что огнем объят одноэтажный дом размером 6х6 метров. С этим пожаром справились быстрее — за 23 минуты. Но это не спасло жизни двух мужчин, которые оказались в этот момент в доме.
— В ходе тушения на месте пожара обнаружены двое погибших мужчин, одному было 61 год, другому — 36. Они были соседями, и один зашел в гости у другому, — рассказали в МЧС Башкирии.
Сейчас ведомство устанавливает причины пожара и обстоятельства произошедшего. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Ранее сообщалось, что в Чекмагушевском районе республики сгорел сельский Дом культуры. Сообщение о сильном задымлении в административном здании в деревне Новобиккино поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС в пятницу, 6 марта, в 11:20.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
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