В Белорецке и Чишминском районе произошли пожары, в которых погибли люди

В Башкирии в ночь с 8 на 9 марта сгорели двое мужчин и женщина. Сначала пожар унес жизнь 78-летней пенсионерки. Сообщение о том, что улице Кольцевой в городе Белорецк загорелся жилой дом, поступило в 23:10.







На место сразу же выехали пожарные, спасатели, полиция и медики. Оказалось, что на месте горит шлакоблочый дом размером 6х8 метров и надворные постройки размером 5х4 метров. Пожар смогли локализовать лишь спустя 43 минуты после поступления вызова.

— К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек, — сообщили в МЧС Башкирии.

— В ходе тушения на месте пожара обнаружены двое погибших мужчин, одному было 61 год, другому — 36. Они были соседями, и один зашел в гости у другому, — рассказали в МЧС Башкирии.

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Фото: МЧС по РБ